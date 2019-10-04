Altın fiyatları 4 Ekim 2019 ne kadar, kaç lira? İşte gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları sizlerle

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yatırımcılar tarafından altın fiyatları canlı, anlık olarak takip ediliyor. ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kararından sonra Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildiABD'nin yeni tarife kararı ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası altının ons fiyatı yukarı yönlü hareketini sürdürdü.Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? diye merak edenler için 4 Ekim gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları haberimizde sizlerle..

ALTIN FİYATLARI 4 EKİM

Gram altın bugün alışta 274,50 liradan satışta 277,78 liradan çeyrek altın ise alışta 441,61 liradan satışta 452,66 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 278,10 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 278,10 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,80 274,00 277,90 278,10

Cumhuriyet Ata Lira 1.804,00 1.825,00 1.831,00 1.852,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 253,50 257,50

Lira(Tam) Ziynet 1.763,00 1.783,00 1.790,00 1.810,00

Yarım Ziynet 882,00 892,00 895,00 905,00

Çeyrek Ziynet 441,00 446,00 448,00 453,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,10 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 277,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,10 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 810 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satıldı.