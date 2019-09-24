Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle altın yatırımı yapan vatandaşlar tarafından gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.869,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? diye merak edenler için 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL

Gram altın bugün alışta 278,04 liradan satışta 278,25 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise alışta 447,35 liradan satışta 458,52 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla 280,60 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.869,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,80 277,00 280,40 280,60

Cumhuriyet Ata Lira 1.824,00 1.845,00 1.848,00 1.869,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 256,00 260,00

Lira(Tam) Ziynet 1.783,00 1.803,00 1.806,00 1.826,00

Yarım Ziynet 891,00 901,00 903,00 913,00

Çeyrek Ziynet 446,00 451,00 452,00 457,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 280,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,60 liradan, bin 848 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 869 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 806 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 826 liradan, 903 liradan alınan Yarım Ziynet 913 liradan ve 452 liradan alınan Çeyrek Ziynet 457 liradan satıldı.