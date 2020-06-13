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  3. Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık, canlı 13 Haziran çeyrek altın ve gram altın kaç TL?
13 Haziran 2020 Cumartesi 10:52 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık, canlı 13 Haziran çeyrek altın ve gram altın kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar" Anlık, canlı 13 Haziran çeyrek altın ve gram altın kaç TL"

Vatandaşlar anlık 13 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Piyasaların kapanması ile bugün altının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Altının ONS fiyatı satışta 1.731 dolarken, alışta ise 1.729 dolardan işlem görüyor. Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklamasının altının ons fiyatını desteklediğini ifade ediyor. İşte bugünün altın fiyatları...

Sabah saatleri itibari ile en çok araştırılan konular arasında altın fiyatları yerini aldı. Altın alım satım yapmak isteyenler ile ekonomistler tarafından yakından takip edilen altın fiyatları anlık ani değişimler yaşayabiliyor. Piyasaların kapanması ile altının bugün kaç TL'den işlem gördüğü merak ediliyor. Altının ONS fiyatı satışta 1.731 dolarken, alışta ise 1.729 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 378 TL olurken satış fiyatı ise 379 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 616 TL’den alınıp 622 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.232 TL'den alınıp, 1.243 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.453 TL, satış fiyatı ise 2.478 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.487,87 TL'den alınıyor, 2.514,55 TL'den satılıyor.

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