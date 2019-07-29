Altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor.İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira,Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü.

25 TEMMUZ CANLI GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira,Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,30 260,50 262,00 262,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.727,00 1.748,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 239,00 244,00

Lira(Tam) Ziynet 1.676,00 1.696,00 1.687,00 1.707,00

Yarım Ziynet 838,00 848,00 844,00 854,00

Çeyrek Ziynet 419,00 424,00 422,00 427,00