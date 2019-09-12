Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Özellikle son zamanlarda çeyrek altında yaşanan artıştan dolayı vatandaşlar gram altına yöneldi. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan , serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 liradan günü tamamladı. 12 Eylül altın fiyatları bugün ne kadar? diye merak edenler için canlı altın fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL 2019

Gram altın bugün alışta 275,34 liradan satışta 275,40 liradan, çeyrek altın alışta 442,78 liradan satışta ise 453,86 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,60 278,80 275,50 275,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.836,00 1.857,00 1.816,00 1.837,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 251,00 255,00

Lira(Tam) Ziynet 1.794,00 1.814,00 1.774,00 1.794,00

Yarım Ziynet 897,00 907,00 887,00 897,00

Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 444,00 449,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 275,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,70 liradan, bin 816 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 837 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 794 liradan, 887 liradan alınan Yarım Ziynet 897 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.