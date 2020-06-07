Altın fiyatları 7 Haziran 2020: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Güncel, anlık altın fiyatları!

Altın fiyatları 7 Haziran 2020: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın almak ya da yatırım yapmak isteyenler aramalarını hızlandırdı. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın ilgiyle takip ediliyor. Serbest piyasa altın fiyatları çeyrek ve gram, yarım altın fiyatını açıkladı. Haftanın son gününde güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haberimizin içerisinden 7 Haziran altın fiyatları hakkında son dakika bilgisine ulaşabilirsiniz.

7 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NEDİR?

Bugün altın fiyatlarında değişim yaşanmadı. Piyasaların kapalı olmasından dolayı altın dün verilen fiyatından işlem gördü.

6 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

6 Haziran gram altın fiyatı alış 366,66 TL olurken satış ise 366,65 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

6 Haziran çeyrek altın fiyatları 598,20 TL’den alınıp 606,30 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

6 Haziran 1.195,10 TL’den alınıp 1.211,40 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

6 Haziran 2.381,70 TL’den alınıp 2.417,90 TL’den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

6 Haziran 2.414,17 TL olurken satış fiyatı ise 2.450,85 TL oldu.