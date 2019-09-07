Altın fiyatları 7 Eylül 2019 ne kadar? Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları..

Altın fiyatları 7 Eylül 2019 ne kadar? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor.Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünneler altın fiyatlarını merak ediyor. Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeler altın fiyatları da etkiliyor. Dün gram altın dün sabah saatlerinde alışta 276,19 liradan satışta 276,28 liradan işlem gördü. Altın fiyatları 7 Eylül 2019 ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL 2019

Gram altın piyasalarda kapanışta en son alışta 275,22 liradan, çeyrek altın ise 442,63 liradan işlem gördü.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 280,00 280,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.845,00 1.866,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 255,50 259,50

Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.803,00 1.823,00

Yarım Ziynet 898,00 908,00 902,00 912,00

Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 451,00 456,00

SERBEST ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 280 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,20 liradan, bin 845 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 866 liradan, 255,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259,50 liradan, bin 803 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 823 liradan, 902 liradan alınan Yarım Ziynet 912 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satıldı.