6 Ekim 2019 altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları sizlerle

Altın fiyatları 6 Ekim 2019 ne kadar? sorusu arama motorunda araştırılıyor. Altındaki iniş ve çıkışlar anlık olarak özellikler yatırımcılar takip edilmek isteniyor. Altın fiyatları da dolar ve euro gibi yurtta ve dünyadaki olaylaedan etkilenebiliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatları 6 Ekim 2019 ne kadar? diye araştıranlar için gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları haberimizde sizlerle..

ALTIN FİYATLARI 6 EKİM 2019

Gram altın alışta 274,15 liradan satışta 274,25 liradan, çeyrek altın ise alışta 440,92 liradan satışta 451,94 liradan satılıyor.

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,90 278,10 275,30 275,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.831,00 1.852,00 1.814,00 1.835,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 251,00 255,00

Lira(Tam) Ziynet 1.790,00 1.810,00 1.773,00 1.793,00

Yarım Ziynet 895,00 905,00 886,00 896,00

Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 443,00 448,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 275,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,50 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 773 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 793 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.