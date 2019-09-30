30 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde

Altın fiyatları 30 Eylül 2019 ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dövizde meydana gelen ani fiyat dalgalanmaları ile birlikte altında da son dakika fiyat değişiklikleri oluşuyor. Altın fiyatları anlık olarak yayınlanıyor. Özellikle düğünlerde en çok tercih edilen çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Altın haftayı 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatları 30 Eylül 2019 ne kadar? diye araştıranlar için güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL

Gram altın bugün alışta 270,68 liradan satışta 270,76 liradan, çeyrek altın alışta 435,30 liradan satışta 446,20 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,30 275,50 271,30 271,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.814,00 1.835,00 1.788,00 1.809,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 247,50 251,50

Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.747,00 1.767,00

Yarım Ziynet 887,00 897,00 874,00 884,00

Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 437,00 442,00



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 271,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,50 liradan, bin 788 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 809 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.