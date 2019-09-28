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  3. 28 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları sizlerle

28 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları sizlerle

28 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar" Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları sizlerle

Altın fiyatları 28 Eylül 2019 ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Ülkemizde yatırım araçlarından biri olan altındaki iniş ve çıkışlar merak ediliyor. Çeyrek altındaki yükselişten sonra gram altın daha çok tercih edilmeye başladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı. Altın fiyatları 28 Eylül 2019 ne kadar? diye merak edenler için güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları sizlerle..

 

Altın fiyatları 28 Eylül 2019 ne kadar? sorusu altın yatırımcıları ve sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü de araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatları 28 Eylül 2019 ne kadar? diye merak edenler için güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları sizlerle.. 

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL 

Gram altın bugün alışta 271,54 liradan satışta 271,63 liradan , çeyrek altın alışta  436,71 liradan satışta 447,63 liradan işlem görüyor. 

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI? 

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü.      
         
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                           PERŞEMBE              CUMA                  
                           Alış       Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   275,30     275,50     271,30     271,50     
Cumhuriyet Ata Lira        1.814,00   1.835,00   1.788,00   1.809,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       251,00     255,00     247,50     251,50     
Lira(Tam) Ziynet           1.774,00   1.794,00   1.747,00   1.767,00   
Yarım Ziynet               887,00     897,00     874,00     884,00     
Çeyrek Ziynet              443,00     448,00     437,00     442,00     
      
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,50 lira oldu.  
  
İstanbul Kapalıçarşı’da 271,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,50 liradan, bin 788 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 809 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.

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