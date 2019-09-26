Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar oldu, kaç TL? Güncel, anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar oldu, kaç TL? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun oalrak araştırılıyor. piyasaların en yakından takip edilen en önemli araçlarından biri de altın fiyatları. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için hem gram hem de çeyrek aştın sıklıkla merak ediliyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280 lira oldu. Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar oldu, kaç TL? diye merak edenler için güncel, anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL

Gram altın bugün alışta 273,94 liradan satışta 274,25 liradan, çeyrek altın alışta 440,60 liradan satışta 451,60 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 280,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,60 277,80 279,80 280,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.844,00 1.865,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 255,00 259,00

Lira(Tam) Ziynet 1.788,00 1.808,00 1.802,00 1.822,00

Yarım Ziynet 894,00 904,00 901,00 911,00

Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 451,00 456,00

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 279,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280 liradan, bin 844 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 865 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 802 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 822 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satıldı.