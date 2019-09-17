Altın fiyatları 17 Eylül ne kadar, kaç TL oldu? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları..

17 Eylül altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altın yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları güncel durumlardan ve olaylardan etkileniyor. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan Fed toplantısının altın fiyatlarını aşağı veya yukarı yönde etkilemesi bekleniyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 448,00 lira,Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satıldı. 17 Eylül altın fiyatları bugün ne kadar? diye araştıranlar için güncel anlık altın fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL

Gram altın alışta 274,71 liradan satışta 274,80 liradan,

Çeyrek altın alışta 441,79 liradan satışta 452,85 liradan işlem görüyor.

Yarım altın ise alışta 883,60 liradan satışta 905,70 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira,Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,40 274,60 275,00 275,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.808,00 1.829,00 1.812,00 1.833,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,25 254,25 251,00 255,00

Lira(Tam) Ziynet 1.767,00 1.787,00 1.771,00 1.791,00

Yarım Ziynet 884,00 894,00 886,00 896,00

Çeyrek Ziynet 442,00 447,00 443,00 448,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 275 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,20 liradan, bin 812 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 833 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 771 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 791 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.