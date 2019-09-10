Altın fiyatları 10 Eylül 2019 ne kadar? Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları..

10 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar? sorusu altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Hemen her gün altın fiyatları yükseliyor mu azalıyor mu? araştırılıyor. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı yavaş yavaş yerini artık gram altına bırakıyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu. 10 Eylül 2019 altın fiyatları ne kadar? diye merak edenler için anlık altın fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 10 EYLÜL 2019

Gram altın bugün alışta 273,81 liradan satışta 274,06 liradan, çeyrek altın ise alışta 440,64 liradan satışta 451,65 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,00 280,20 279,00 279,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.845,00 1.866,00 1.839,00 1.860,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,50 259,50 254,50 258,50

Lira(Tam) Ziynet 1.803,00 1.823,00 1.797,00 1.817,00

Yarım Ziynet 902,00 912,00 898,00 908,00

Çeyrek Ziynet 451,00 456,00 449,00 454,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,50 liradan, bin 797 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 817 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.