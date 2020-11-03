Altın durdurulamıyor! Altın fiyatlarındaki artış devam edecek mi?

Gram altındaki yükseliş ne kadar sürecek? Altındaki son dakika gelişmeleri nelerdir? sorularına an itibarı ile vatandaşlar yanıt arıyor. ABD'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala dolardaki yükselişe paralel olarak gram altın da 520 lira bandına dayanmış durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın 853 lira, Cumhuriyet altını da 3.450 liradan satılıyor. İşte 3 Kasım altın fiyatlarındaki yeni gelişmeler haberimizin detaylarında...

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 15.32 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 519,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 853 lira, Cumhuriyet altını da 3.450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.893 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.