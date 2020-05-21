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  3. Altın alacaklar dikkat! Düşüşe geçti

Altın alacaklar dikkat! Düşüşe geçti

Altın alacaklar dikkat! Düşüşe geçti

Dolar ile birlikte altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 380 lirada yer alıyor.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 380 lirada yer alıyor.

Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.493 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.742,86 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte corona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.


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