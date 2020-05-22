Altı havayolunun kredi notu düştü, THY'nin değişmedi

IAG ve British Airways’in kredi notlarını iki kademe indiren S&P, görünümlerini de ‘negatif’ olarak belirledi. S&P, Air Baltic, Lufthansa, easyJet ve TAP Air Portugal’ın kredi notlarını bir kademe düşürürken, Ryanair ve SAS’ın kredi notlarını negatif izlemede tutmaya devam etti. THY’nin uzun vadeli kredi notunu ‘B’ olarak teyit eden S&P, görünümünü ‘negatif’ olarak belirledi. S&P ayrıca THY’nin 2015-1 tahvillerinin görünümünü de BB’den BB-’ye çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türkiye’deki 9 yabancı bankanın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi görünümü notunu ‘durağan’dan ‘negatif’e düşürdü.