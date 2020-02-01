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  3. Altay tankı motorunda negatif dönüş yok

Altay tankı motorunda negatif dönüş yok

Altay tankı motorunda negatif dönüş yok

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ‘Altay tankı MTU’ motorunun teminine ilişkin, “Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor.

Görüşmeler yapılıyor, gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili negatif geri dönüş olmadı” dedi. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) arasında düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Tören sonrası soruları yanıtlayan Başkan Demir, CHP’li Engin Özkoç’un ‘Altay tankı ihalesi feshedilsin’ talebinin hatırlatılması üzerine, “Yaptığımız her işin arkasındayız. İhaleyi açık yaptık. Beyefendi istediğini yapsın. Siyasi polemiğe girmek istemiyoruz" dedi.


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