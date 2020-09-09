Almanya'ya ihracat ilk 8 ayda yüzde 10 düştü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde 27 sektörden 239 noktaya ihracat gerçekleştirdi. Almanya, yılın 8 ayında Türk ihracatçıların en çok ürün sattığı ülke konumunda yer alırken, bu ülkeye ihracat geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 10.3 azalarak 8.8 milyar dolar oldu.

8 SEKTÖRDE ZİRVEDE



İhracat, bu dönemde Birleşik Krallık’a yüzde 16.9 azalarak 5.8 milyar dolar, İtalya’ya yüzde 24.8 düşerek 4.4 milyar dolar ve Irak’a yüzde 7.7 gerilemeyle 4.3 milyar dolar olurken, ABD’ye yüzde 2.8 artarak 5.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya, 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.