Almanya: Uçuşlar için Türkiye ile görüşüyoruz

Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve seyahat uyarısının ‘kalıcı’ olmayacağını belirten Maas “Ancak ne zaman kaldırılacağını pandeminin gidişatı belirleyecek” dedi. Almanya, 15 Haziran’dan itibaren 31 Avrupa ülkesine uçuşlara izin verecek. Ancak Türkiye bu ülkeler arasında bulunmuyor.

RUSYA 15 TEMMUZ’DA

Diğer taraftan Rusya’nın yurtdışına uçuşlara ne zaman izin vereceği belli oldu. Rusya Federasyonu ilk aşamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeye uçuş izni verecek. İlk uçuşların 15 Temmuz tarihinde Türkiye, AB ülkeleri, Çin ve Güney Kore’ye yapılması planlanıyor.