Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7795
  • 7,6588
  • 369.567
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Almanya: Uçuşlar için Türkiye ile görüşüyoruz
09 Haziran 2020 Salı 05:21 | Son Güncelleme:

Almanya: Uçuşlar için Türkiye ile görüşüyoruz

Almanya: Uçuşlar için Türkiye ile görüşüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, verdiği röportajda, Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısına dair açıklamalarda bulundu.

Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve seyahat uyarısının ‘kalıcı’ olmayacağını belirten Maas “Ancak ne zaman kaldırılacağını pandeminin gidişatı belirleyecek” dedi. Almanya, 15 Haziran’dan itibaren 31 Avrupa ülkesine uçuşlara izin verecek. Ancak Türkiye bu ülkeler arasında bulunmuyor.

RUSYA 15 TEMMUZ’DA

Diğer taraftan Rusya’nın yurtdışına uçuşlara ne zaman izin vereceği belli oldu. Rusya Federasyonu ilk aşamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeye uçuş izni verecek. İlk uçuşların 15 Temmuz tarihinde Türkiye, AB ülkeleri, Çin ve Güney Kore’ye yapılması planlanıyor. 

Son dakika: Fenerbahçe hocasını buldu
Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Kanunu açıklaması
ABD'de Demokrat Kongre üyelerinden dikkat çeken anma... Floyd için diz çöktüler!
Van'da EYP'li terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
İzmirliler Kordon'u çöplüğe çevirdi!

İzmirliler Kordon'u çöplüğe çevirdi!

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya h

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi?

Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi?

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?