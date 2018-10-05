Almanya: AB ile ABD, ticaret savaşından kaçınma konusunda uzlaştığı önlemleri uygulamalı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Altmaier, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde düzenlenen Gayriresmi Ticaret Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Altmaier, AB ve ABD arasındaki ticaret ihtilaflarının hızlı bir anlaşma ile sonuçlanmasını ümit ettiğini belirterek, küresel serbest ticaretin artan bir baskı altında olduğunu vurguladı. Bu baskının ülkelerin refahına zarar vereceği uyarısında bulunan Altmaier, "AB kendi çıkarlarını savunmalıdır." dedi.

Gayriresmi Ticaret Bakanları Toplantısı'nın odak noktasının, AB ile ABD arasındaki ticaret ihtilafları konusunda müzakerelerin ilerleyişi olacağını belirten Altmaier, "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkan Donald Trump'ın ortak açıklamasını hızla şekilde uygulaması konusunda çok ilgileniyoruz. Tarifeleri ve ticaret kısıtlamalarını artırmak değil, azaltmak hedef olmalı." ifadelerini kullandı.

AB ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını hatırlatan Altmaier, yakında Singapur ile AB arasında serbest ticaret için anlaşma imzalanacağını, Viatnam ile söz konusu anlaşma için de müzakerelerin tamamlandığını bildirdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda ile serbest ticaret için müzakerelerin devam ettiğini bildiren Altmaier, AB'nin, serbest ticaret anlaşmalarıyla küresel ticaretin düzenli olarak yapılması konusunda açık bir sinyal verdiğini söyledi.

Altmaier, söz konusu toplantılarda, Dünya Ticaret Örgütü'nün modernize edilmesinin tartışılacağını belirterek, buradaki amacın, küresel serbest ticarete yönelik kuralları korumak ve güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Trump ve Juncker, temmuzda bir araya gelmişti

Beyaz Saray'da temmuz ayında bir araya gelen ABD Başkanı Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, bir ticaret savaşından kaçınmak için bir dizi önlem üzerinde uzlaştıklarını açıklamışlardı.

Trump, AB ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirterek, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Ticaret ihtilafları için müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşan ABD ve AB; Dünya Ticaret Örgütü'nde, reforma gidilmesi için birlikte çalışacaklarına dair de karar almışlardı.

(AA)