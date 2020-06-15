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  3. Alman ekonomisi salgın sonrası geçmişteki sıkıntıları tekrarlıyor
15 Haziran 2020 Pazartesi 13:20 | Son Güncelleme:

Alman ekonomisi salgın sonrası geçmişteki sıkıntıları tekrarlıyor

Alman ekonomisi salgın sonrası geçmişteki sıkıntıları tekrarlıyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Alman ekonomisinde toparlanmanın uzun dönemli ve durgun olabileceğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Kovid-19'un yayılmasına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve öncü göstergelerin, ekonomide ani düşüşün geçtiğini gösterdiği belirtilerek, "Genel ekonomik üretim, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyrekteki yüzde eksi 2,2'den çok daha sert bir şekilde düşecektir. Yılın ikinci yarısında ve sonrasında ekonomideki toparlanma süreci, durgun ve daha uzun olacaktır." denildi.

Ekonomide gerileme ve salgının yayılmaması için uygulanan kısıtlamaların iş gücü piyasasını olumsuz etkileyerek istihdamın düşüşüne sebep olduğu vurgulanan raporda, önde gelen ekonomik göstergelerin, gelecek birkaç ay içinde iş piyasasında sürdürülebilir bir toparlanmaya işaret etmediği kaydedildi.

İhracatta nisanda yaşanan rekor göz önüne alındığında, Alman dış ticaretinin mayıs ayından itibaren toparlanmasının beklendiği aktarılan raporda, bu yıl için ihracat ve ithalatta önemli bir düşüş beklendiği belirtildi.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini aktarırken, bu yıl GSYH'nin 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini hesaplıyor.

Ocak ayında Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen hükümet, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle GSYH'nin bu yıl yüzde 6,3 azalmasını öngörüyor.

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