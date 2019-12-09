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  3. Alman basınından flaş iddia! Çöküşe sayılı günler kaldı

Alman basınından flaş iddia! Çöküşe sayılı günler kaldı

Alman basınından flaş iddia! Çöküşe sayılı günler kaldı

Alman Der Spiegel gazetesinin yazısında, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) artık birkaç gün sonra “işlevsiz” hale geleceği belirtilirken, “Çünkü bunu Trump istiyor” dendi.

Markus Becker imzalı yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın DTÖ’nün faaliyetini felç etmek için her şey yaptığı ve eğer bir mucize gerçekleşmezse önümüzdeki hafta Trump’ın hedefine ulaşacağı ifade edildi.

ABD’nin iki yıl boyunca DTÖ Temyiz Organı’nın yeni üyelerini seçme sürecini engellediği anlatılan yazıda, organdaki 7 koltuğun sadece üçünün dolu olduğunu, mevcut 3 üyenin ikisinin de gelecek hafta yetki sürelerinin dolacağı aktarıldı.

Becker, “Böylelikle temyiz organının ve onunla birlikte dünya ticaretinin ana kontrol merciinin sonu gelecek” diye yazdı.

Temyiz organının faaliyetine son verileceği önümüzdeki Çarşamba günü tüm DTÖ sisteminin de çökeceği, dünya ticaret kurallarının da fiilen yürürlükten kalkacağı vurgulandı.

Trump’ın, DTÖ olmadan ülkesi için daha avantajlı koşullar elde etmeyi düşündüğünü belirten Becker, temyiz organının çalışmaları felç olunca dünya ticaretine “güçlünün hakkı” ilkesinin döneceği, bu yüzden Avrupa Birliği’nin de hazırlıklara başladığını yazdı.


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