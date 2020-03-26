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  3. Bakan Albayrak: Bankaların iş dünyamıza ve halka verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçiyiz

Bakan Albayrak: Bankaların iş dünyamıza ve halka verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçiyiz

Bakan Albayrak: Bankaların iş dünyamıza ve halka verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hasabından yaptığı paylaşımda,

"Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.

Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.


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