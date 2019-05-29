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29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:42 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:42

Alaiye Kleopatra Hotel'e misafir memnuniyeti ödülü

Alaiye Kleopatra Hotel'e misafir memnuniyeti ödülü

Alaiye Kleopatra Hotel, 2018 Misafir Memnuniyeti Ödülü'nü layık görüldü.

Her koşulda mutlak müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerekli faaliyetleri uygulayan Alaiye Kleopatra Hotel'e ödül tatilbudur.com tarafından verildi.

Her şey dahil konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayan Alaiye Kleopatra Hotel, Alanya'da 1700 m2 alana kurulu tesiste misafirlerine toplam 107 oda ve 213 yatakla hizmet vermektedir.

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