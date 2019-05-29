Alaiye Kleopatra Hotel'e misafir memnuniyeti ödülü

Her koşulda mutlak müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerekli faaliyetleri uygulayan Alaiye Kleopatra Hotel'e ödül tatilbudur.com tarafından verildi.

Her şey dahil konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayan Alaiye Kleopatra Hotel, Alanya'da 1700 m2 alana kurulu tesiste misafirlerine toplam 107 oda ve 213 yatakla hizmet vermektedir.



