28 Eylül 2020 Pazartesi 09:14 | Son Güncelleme:
Aktif Rasyosu 1 Ekim'den itibaren esnetiliyor
Son Dakika Haberleri.. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini esnetiyor. Aktif Rasyosu değeri, mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürülecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini esnetiyor. Aktif Rasyosu değeri, mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürülecek.
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