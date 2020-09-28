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28 Eylül 2020 Pazartesi 09:14 | Son Güncelleme:

Aktif Rasyosu 1 Ekim'den itibaren esnetiliyor

Aktif Rasyosu 1 Ekim'den itibaren esnetiliyor

Son Dakika Haberleri.. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini esnetiyor. Aktif Rasyosu değeri, mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürülecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini esnetiyor. Aktif Rasyosu değeri, mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürülecek.

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