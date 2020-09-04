Aksaray'da 5 bin kişiye iş imkanı

LC Waikiki, Aksaray’da yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrika kuracak. İmza törenine katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “47 ülkede 1022 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki’ye, OSB’de 522 bin metrekarelik sanayi parseli tahsisi yaptık. 2021 başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Çarpanları ve katma değerleriyle 30 bine yakın kişinin yüzü gülecek” dedi.

522 BİN METREKARE



Törende konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer de, ‘’Altyapı çalışmalarının sonrasında bakanlık ve vilayet nezdinde bizi onurlandıran valimize ve diğer yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok onur verici bir gün. Atatürk´ün de dediği gibi, ‘Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak’ için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak hep birlikte hepimizin en büyük dileğidir” diye konuştu. Konuşmaların ardından 522 bin metrekarelik parselinin tahsis sözleşmesi, Vali Aydoğdu, Başkan Dinçer ve Özçer tarafından imzalandı.

6 BİN 500 ÇOCUĞA GİYSİ YARDIMI YAPTI



LC Waikiki, Aksaray’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 6 bin 500 çocuğa giysi yardımında bulundu. Necip Özçer, değerleriyle yönetilen LC Waikiki’nin, yardımları daima en üst planda tutarak, şirket karının yüzde 15’ini yardım işlerine aktardığını ifade etti. Konuşmaların ardından hediye paketleri çocuklara teslim edildi.