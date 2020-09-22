Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde iki binanın temel atma çalışmaları tamamlandı

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ikinci güç ünitesinde iki binanın temel atma çalışmaları tamamlandı.

İHA'da yer alan habere göre, reaktör binası temel plakasının maksimum seviyede sertleşmesini sağlamak için beton karışımının kalitesi laboratuvarda değerlendiriliyor. Sonrasında ise NGS sahasındaki laboratuvar noktasında mikser aracından alınan beton numunesinin sıcaklığı, çökme konisi ve yoğunluğu kontrol edilerek betonun dökülüp dökülmeyeceğine karar veriliyor.

EYFEL KULESİ'NDEKİ TÜM METAL YAPILAIRN AĞIRLIĞININ ÜÇTE BİRİNE EŞİT

Reaktör binasının temeline 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi. Bu demir miktarı, Eyfel Kulesi'ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit. Betonarme demirin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas da kullanıldı.

Temel plaka üzerine inşa edilecek olan reaktör binasının tam olarak çalışır durumdaki ağırlığı yaklaşık 470 bin tonu buluyor. Başka bir deyişle temel plaka, dünyadaki en büyük yolcu gemisinin iki katı olan ağırlığı güvenilir bir şekilde taşıyabiliyor.