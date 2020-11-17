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  • Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi: Yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak
17 Kasım 2020 Salı 09:56 | Son Güncelleme:

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi: Yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi: Yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildiğini duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan "Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak" açıklaması yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansının verildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından, "2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." açıklaması yapıldı.

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