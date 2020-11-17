Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi: Yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansının verildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından, "2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." açıklaması yapıldı.