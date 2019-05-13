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Akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı

Akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi, Rus turistlerin kültür gezileri arasında ilk sırayı alıyor. Tur otobüsleriyle tarihi Hadrianus Kapısı (Üç kapılar) önüne gelen ve buradan Kaleiçi’ne giriş yapan turistler, mistik atmosferin tadını çıkartıyor.

Kaleiçi, Rus turistler başta olmak üzere yaz tatili için Antalya’yı seçen turistlerin ilk tercihi arasında yer alıyor. Kent merkezinde olan ve dar küçük sokakları, ahşap mimarideki evleriyle beğenilen Kaleiçi’nde cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını çeken turistler bol bol selfie de çekiyor.

Üç kapılar olarak bilinen tarihi surların altında fotoğraf çekerek tura başlayan turistler ardından Kesik Minare’ye doğru giden ara sokaklara giriyor. Eski Antalya evlerinin gölgesi altında yürüyen turistler antika eşya, halı ve hediyelik eşya satan mağazaların önünden geçerek Kesik Minare altına ulaşıyor. Burada mola veren turistler, ardından Yat Limanı’na doğru ilerliyor.

(DHA)

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