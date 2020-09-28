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28 Eylül 2020 Pazartesi 18:24 | Son Güncelleme:

‘Akıllı ulaşım' için seferberlik başlıyor

‘Akıllı ulaşım' için seferberlik başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin yollarını çağın gereği olan akıllı ulaşım sistemleriyle donatmak için tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekun seferberliğe gideceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hazırladıkları ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtılacağını belirterek, Türkiye’de ulaşımın, akıllı ulaşım sistemleriyle dijitalleşeceğinin altını çizdi. Karaismailoğlu, “Sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturma vizyonuyla hareket ediyoruz” dedi. 

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