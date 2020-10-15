Akıllı Tarım Kent'le 3 bin kişiye ‘kırsal şehir hayatı'

Köyden büyükşehire göçün devam ettiği Türkiye’de bu durumun engellenmesi için kırsal hayatı konforlu hale getirmek gerekiyor. MÜSİAD kırsalda yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma amacıyla Akıllı Tarım Kent Projesi’ni hayata geçiriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın tanıtımını yaptığı projeye göre 500 aile ve bin çalışan olmak üzere 3 bin kişiye kırsal şehir hayatı sunularak 400 milyon liralık ticaret hacmi oluşturulacak. İlk etapta 15 ilde ve 40 bin dekar alanda hayata geçirilecek projeyle bu bölgelerde akıllı tarım sistemlerine geçilecek. Kurulacak ekosistemde KOBİ ölçeğinde 250 işletme kurulacak. Projede ortak çalışabilme ve kazancı adil bir şekilde paylaşma olgusu amaçlanıyor. Bu kapsamda makine parkı, düve merkezi, kesimhane, yem ve ürün siloları, hayvan bakım merkezi gibi işletmeler ortak akıl üretim ekosisteminin altında kurulacak.

AVM, TİYATRO KURULACAK



Projeyle yüksek refahla doğal yaşamı bir arada sunmak için müstakil ve bahçeli konutlar, eğitim kurumları, kafe ve lokantalar, AVM, spor salonu sinema ve tiyatroların da kırsalda kurulması amaçlanıyor. Kırsalda yaşayanların kendilerini geliştirebilip sosyalleşmesi için el sanatları merkezi, resim ve müzik atölyeleri, eğitim merkezleri kurulacak. Proje, profesyoneller tarafından yönetilecek.

11.552 PROJEYE 3.1 MİLYAR LİRA HİBE



Videokonferansla projenin açılışına katılan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid-19 salgını nedeniyle tarım sektöründe yerli ve milli üretimin öneminin daha da arttığına işaret ederek, “Bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, ülkemizde tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık” dedi. Kırsal kalkınma alanında çok değerli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu: “11 bin 552 projeye, 3.1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık. Projenin uygulama süresini 2025’e kadar uzattık. Destekler MÜSİAD’ın söz konusu projesinin hayata geçmesine de önemli katkı sağlayacak.”

İHRACATIN YÜZDE 30’U



Türkiye'nin ihracatının yüzde 30’unun tarıma dayalı sanayicilerce gerçekleştirildiğine dikkat çeken Abdurrahman Kaan, “Ticaret açığı vermeyen sektörler, sadece tarım ve tarıma dayalı sanayi kategorisinde. Proje, tarım, hayvancılık ve endüstriyel tarım alanları başta olmak üzere kırsal kalkınma hedefine uygun çalışmaları ve kırsal yaşamı teşvik edebilmek adına geniş çaplı bir dönüşüm içeriyor” dedi.