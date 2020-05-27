'Akıllı Tarım Atölyeleri'yle öğrenciler icat çıkaracak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından hayata geçirilecek Akıllı Tarım Atölyeleri Projesi, orta öğretim öğrencilerine hem tarımı sevdirecek hem de tarım odaklı olarak teknoloji geliştirme fırsatı sunacak. Tarım Kredi’nin teknoloji şirketi Tarnet tarafından yürütülecek projeyle belirlenen okullarda tarım odaklı teknoloji ve girişimcilik eğitimi verilecek. İlk olarak dijital platformda belirlenen teorik eğitimleri alacak öğrenciler, daha sonra bir eğitim öğretim döneminde toplam 24 atölyeyi tamamlayacak.

KODLAMA EĞİTİMİ VAR

Atölyeler problem çözme, liderlik, sosyal girişimcilik, yenilikçi düşünce, inovasyon, etik, enerji ve yaşam, temel ekoloji ve tarım, gıda, temel elektronik ve elektronik, kodlama, robotik, tasarım ve üretim, iş modeli geliştirme gibi alanlarda olacak. Okulun yapı ve talebine göre okul içerisinde veya dışında bir Akıllı Tarım Atölyeleri Laboratuvarı da kurulabilecek. Bu atölyeler bir tarım merkezinde işlenecek ve öğrencilerden bir ürün çıkarması beklenecek. Atölyeleri başarıyla bitiren öğrenciler sertifikalarını aldıktan sonra okullarında Akıllı Tarım Atölyeleri kulüplerini kurabilecek, eğitime yeni başlayan öğrencilere mentörlük yapabilecekler.

İLK BUĞDAY HASADI BAŞLADI



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi’ne ait yaklaşık 10 bin dekar arazide Türkiye’nin ilk buğday hasadına başlandı. Üründen bu yıl yüksek verim bekleniyor.

TEKNOLOJİYE ODAKLANACAK



Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımda işgücünün yaşlandığına dikkati çekerek, gelecek kuşakların bu alana olan ilgisini artırmak istediklerini söyledi. Okullarda oluşturulacak Akıllı Tarım Atölyeleri’yle tarımı ortaöğretim çağındaki çocuk ve gençlerin gündemine sokacaklarını belirten Poyraz, “Çocuklarımız erken yaşlarda teknolojiye olan ilgilerini tarım teknolojilerine odaklayarak üretime destek sağlayacak” ifadelerini kullandı.