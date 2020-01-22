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Akıllı mobilya kilidiyle anahtar taşımaya son

Akıllı mobilya kilidiyle anahtar taşımaya son

Eşyaları uzaktan kilitleyip açabilmeyi sağlayan elektronik anahtar Onlock, anahtar taşıma derdini ortadan kaldırıyor. 

Turkcell’in fonlama platformu Arıkovanı, yaratıcı fikirleri desteklemeye devam ederken, ihtiyaçlara yönelik doğru çözümler de kitlesine ulaşmayı başarıyor. Dolap, çekmece gibi mobilyaların içerisine yerleştirilen ve bluetooth bağlantısıyla eşyaları uzaktan kilitlemeyi sağlayan Onlock isimli girişim, 40 günlük süresinde hedeflediği 140 bin TL’lik desteğin üzerine çıkarak 141 bin 600 TL topladı. Dileyen kullanıcılar Arıkovanı Mağaza’dan ön sipariş vermeye devam edilebiliyor. 

ANLIK BİLDİRİM 

Akıllı mobilya kilidi Onlock’ın mobil uygulaması kullanılarak, anahtar isteğe göre birden fazla kişiyle paylaşılabiliyor. Belirli bir saat aralığında ya da belirlenen günlerde anahtar kullanma yetkisi bir başkasına verilebiliyor. Uygulama, anahtarın paylaşıldığı ve kilidi kullanmakta olan kişilerin kayıtlarını tutuyor, böylece çekmeceye ya da dolaba kimin eriştiğine kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca bir başkasıyla paylaşılan anahtar her kullanıldığında cep telefonuna bildirim göndererek anlık bilgilendirme sağlıyor. Onlock sayesinde ofislerdeki kişisel dolapları ya da evlerde çocukların ulaşmaması gereken eşyaların konulduğu bölmeleri uzaktan kilitleyerek güvende hissetmek mümkün.

 


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