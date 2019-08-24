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  3. 'Akıllı makine' eylem planı hazır: Firmalara teşvik var

'Akıllı makine' eylem planı hazır: Firmalara teşvik var

'Akıllı makine' eylem planı hazır: Firmalara teşvik var

‘Makineler arası iletişim’ ve ‘nesnelerin interneti’ uygulamaları eylem planıyla yaygınlaştırılacak. Akıllı teknoloji üreten firmalar desteklenecek.

Miray Çimen /ANKARA

Kabine; 5G, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik gelişmelerin büyük önem kazanmasından hareketle Akıllı Makine Eylem Planı hazırladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan eylem planıyla M2M (makineler arası iletişim) ve IoT (nesnelerin interneti) uygulamalarının kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. 

KULLANIMI ARTACAK

Bu kapsamda akıllı teknoloji üreten yerli firmalar destekleneceği gibi teknolojinin eğlence, sağlık, otomotiv, tarım gibi sektörlerle entegrasyonu da sağlanacak. Teknolojinin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik düzenleyici tedbirler alınacak. M2M ve IoT uygulamalarında kullanılan tüm bileşenler ve katma değer içeren hizmetler için rekabet esaslı piyasalar oluşturulması için çalışacak olan BTK, emek yoğun sektörlerde dijital dönüşüm süreçlerine katkı verecek. 

Uygun altyapı oluşturulacak

UYGULAMALARIN güvenliği konusunda da çalışmalar yürütülecek. Güvenlik açığı bulunan ürünlerin piyasaya sürülmesini engelleyen altyapı oluşturulacak. Test ve sertifikasyon işlemleri hızlandırılacak. Tüm sektörlerde M2M ve IoT ekosisteminde kullanılan donanım ve yazılım ürünlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi desteklenecek. 


 

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