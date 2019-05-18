Akıllı İhracat Platformu yolda
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:
"Bu yeni sistemle ihracat yapan her firmamız için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız. Bu sayede firmalarımız bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya ücretsiz yanıt bulabilecek"
(AA)