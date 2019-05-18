Akıllı İhracat Platformu yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni sistemle ihracat yapan her firmamız için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız. Bu sayede firmalarımız bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya ücretsiz yanıt bulabilecek"

(AA)