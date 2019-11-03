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  3. 'Akıllı göz'le kaçak yapılaşmaya takip 

'Akıllı göz'le kaçak yapılaşmaya takip 

'Akıllı göz'le kaçak yapılaşmaya takip 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda stantları ziyaret etti.

Şehir, mahalle ve köylerde teknolojinin tüm boyutlarının kullanılmaya başlandığını anlatan Kurum, bakanlık standında sanal gerçeklik gözlüğüyle incelediği projeye ilişkin de bilgi vererek, şunları söyledi: 

ANINDA TESPİT EDECEK 

“Türkiye’deki 16 milyon yapıyı üç boyutlu olarak ayağa kaldırdık. Hem eş yükselti eğrileri hem arazisinin yükseltileri, binaların oturum alanları, kat yükseklikleri artık elimizde dijital olarak mevcut. Bu bilgiler sayesinde artık bundan sonraki süreçte ‘akıllı göz’ diyeceğimiz sistemlerle birlikte kaçak yapılaşmaya ilişkin ciddi bir adım atacağız. Kaçak yapıları anında tespit etmek suretiyle de gerekli cezai işlemleri yapacağımız çok önemli bir düzenleme olacak.” 

 

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