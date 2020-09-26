Akdeniz ve Karadeniz'le ilgili dikkat çeken yorum: Sadece petrol ve doğal gaz yok

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervinin dışa bağımlığı azaltma konusunda bir başlangıç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nafiz Maden, hem Doğu Karadeniz baseninde hem Batı Karadeniz baseninde yeni gaz keşifleri yapılacağından ümitli olduğunu belirtti.

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye'de hidrobkarbon yanında farklı enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları olduğunu vurgulayan Maden, “Bunlar için Karadeniz ve Akdeniz potansiyel rezerv olarak görülüyor. Gelecekteki enerji kaynakları açısından da bir kaynak noktası." dedi.

"AKDENİZ VE KARADENİZ FARKLI ENERJİ KAYNAKLARINA GEBE"

Türkiye'nin şu anda sadece petrol ve doğal gaz üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Nazif Maden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleride farklı enerji kaynakları açısından da Doğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi bunlara gebe durumundadır. Buraların üretim noktası olabilecek verimli bir saha olacağını bir yer bilimci olarak düşünüyorum."

“TUNA-1 ALANINDA BULUNAN GAZ BİR BAŞLANGIÇTIR”

Türkiye’nin son dönemde sismik ve sondaj gemileriyle ilk keşiflerini yapmaya başladığını aktaran Maden, “Bunların ilk semerelerini aldık ülke olarak. İlk önemli keşfimizi yaptık. Bulunan doğalgaz belki dışarı bağımlılığımızı hemen bitirmeyecek ama bir başlangıç noktasıdır. Oradan gazı almamız belli bir süreç alacak ama dışarıya vereceğimiz döviz rezervini biz kendi imkanlarımız için kullanacağız” diye konuştu.