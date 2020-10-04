Akciğer navigasyonuyla kansere erken teşhis

Türkiye’de her yıl 100 bin, dünyada ise 3 milyon kişiye akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Hastalık ilk başlarda herhangi yakınmaya neden olmadığı için bunların sadece yüzde 15’i erken aşamada tespit edilip kurtarılabiliyor. İstanbul Teknopark’ta 2 yıl önce kurulan dijital sağlık startup’ı ELAA Teknoloji, Türkiye’yi akciğer kanserinin teşhis ve tedavisinde dünyada önemli bir noktaya taşıyacak dijital bir çözüme imza attı.

20 HASTADA KULLANILDI

Hastanın akciğer tomografisinin 3 boyutlu görüntülerini çıkararak bronkoskopi (akciğerin endoskopisi) sırasında doktora tam nereden parça alması gerektiğini gösteren bu yazılım, hastalıkların teşhisini kolaylaştırırken, tedavi maliyetlerini de yüzde 60 düşürüyor. Göğüs cerrahı Doç. Dr. Tunç Laçin, “Akciğer kanserini teşhis etmek için hastaya 3-4 ay boyunca tomografi çekiyoruz, bu da yeterli olmazsa ameliyat ediyoruz. Bu nedenle her yıl binlerce kişi boşuna bıçak altına yatarken, devlet de ciddi bir maddi yükün altına giriyor. PRECIMON isimli bu sistemi Google ve Yandex haritalarını kullanarak rota bulmak gibi düşünebilirsiniz. Cerraha, ‘hastaya iğneyi şu noktadan yaparsan, hastalığı vurabilirsin’ diyoruz. Ve bunu yüzde 98 doğruluk oranıyla söyleyebiliyoruz. CE belgesini aldığımız bu yazılımı şu ana kadar 20 hastada denedik. Şu anda devlet hastanelerinde bu yazılımı kullanmak için Devlet Malzeme Ofisi’yle görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.

İNGİLTERE’DEN AB’YE AÇILACAK



ELAA Teknoloji, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan 50 bin dolarlık fon aldı. Şirket İngiltere’deki Alderley Park isimli teknoparkın içinde bir şirket kurdu. Firma bu şirketle İngiltere üzerinde Avrupa’ya açılmayı planlıyor.



ŞİLİ’DEKİ DOKTOR BİLE KULLANABİLECEK



Dünyada benzer elektronik sistemler donanım olarak satılıyor. Ancak sağlık kuruluşları bu sistemi kullanmak için fiyatı 180 ila 300 bin dolar arasında değişen cihazları satın almak zorunda. Bulut teknolojisi üzerinden hizmet verebilen PRECION’la ise Şili’deki bir doktorun bile bulut sistemine kendi hastasının tomografi görüntüsünü atıp navigasyon sisteminden yararlanabileceğini belirten Laçin şunları kaydetti: “Biz donanım ihtiyacı olmadan, 30 saniye içinde bu görüntüyü sanal 3 boyutlu hava yolu ve damar yolu görüntüsü haline çevirip yurtdışındaki doktorla paylaşabiliyoruz. Doktor veya sağlık kurumları bu sistemi kullanıp hastalarına teşhis koyuyor ve tedavisine başlıyor.”