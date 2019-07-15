Akbank, teknolojiye 200 milyon dolar yatıracak

Nuriye DOĞU

Dünyanın önde gelen finans yayın gruplarından Euromoney’nin ‘Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019’ kapsamında Akbank, ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildi. Banka ayrıca, 13. kez ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanını da aldı. Ödül töreni kapsamında bir araya geldiğimiz Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bu ödülleri sadece bankamız değil, ülkemiz ve sektörümüz adına alıyoruz. ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ ödülünün ilk defa bir gelişmekte olan ülke bankasına verilmesi gurur verici. Bu ödül için biz başvurmadık, onları bizi bulup seçti. Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımında birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde” dedi.

TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

2018’in zor bir yıl olduğunu ancak Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini belirten Binbaşgil, “Koşullar ne olursa olsun yatırımdan vazgeçmiyoruz. Geçen yıl teknoloji ve inovasyona 200 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yıl da benzer bir hedefimiz var. 2 yılda teknolojiye 400 milyon dolar yatırım yapmış olacağız” diye konuştu. Binbaşgil sözlerine şöyle devam etti: “2017’de temelini attığımız ‘Akbank Veri ve Yaşam Merkezimizi bu yıl kullanıma açıyoruz. Türkiye’de bankacılığın şekillenmesinde bu merkezin önemli payı olacak. Dünya da dijitalleşmede Türk bankalarını yakından takip ediyor.”

Fintech şirketi kurdu: Gençler para ‘Tosla’yacak

Tanıtımını eylülde yapacakları yeni bir projeden de bahseden Binbaşgil, şunları anlattı: “Gençler için tasarladığımız ‘Tosla’ projesiyle yeni bir dönem başlatıyoruz. Bankacılık işlemleri sosyalleşerek, daha eğlenceli hale gelecek. Bu projeyle ilk kez bir banka fintech şirketi de kurmuş oluyor. Tosla, 7/24 ücretsiz para transferi yaptırıyor. Aileler de çocukları için kullanabilir.”

300 ‘fijital’ şubeyle işlemler hızlandı

Dijitalleşme kapsamında ‘Yeni Nesil Akbank Şube Modeli’ne dikkat çeken Binbaşgil, şu bilgileri verdi: “Türkiye çapında 300’e yakın şubeyi dönüştürdük. Teknolojiyle şekillenen ve odağında insan olan, hem fiziksel hem dijital olan yeni ‘fijital’ şubelerimizde geleceğin bankacılığını bugünden sunuyoruz. Yeni nesil şubelerimizde bekleme süreleri yarı yarıya indi.”

Videoyla müşteri olma dönemi yakın

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise “Akbank’ta işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan yapılıyor. Her 3 ihtiyaç kredisinin 2’si bu kanallardan ulaşıyor. Önümüzdeki dönemde yasalaşmasını beklediğimiz dijital kanaldan müşteri edinimi için hazırlıklarımız tamam. O zaman herkes, her yerden dakikalar içinde Akbank müşterisi olabilecek.”