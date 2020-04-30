Akbank 550 bin krediyi öteledi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bu olağanüstü süreçte önceliğimiz kesintisiz hizmet ve müşterilerimizin yanında olmak” dedi. Salgın sürecinde Akbank’ın müşterilere sunduğu imkanlarla ilgili olarak Binbaşgil, “Akbank bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin her zaman yanında olmaya devam edecek. Bu zorlu süreci müşterilerimizle birlikte geride bırakacağız” dedi.

14 MİLYAR TL ANAPARA



Hakan Binbaşgil, şunları söyledi: “Müşterilerimiz anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep ettikleri takdirde mevcut koşullarla öteleyebilir. Bu çerçevede bugüne kadar 340 bine yakın müşterimizin yaklaşık 550 bin adet kredisinin ötelemesini gerçekleştirdik. Bu kredilerin anapara tutarı yaklaşık 14 milyar TL, vadesi gelen tutar ise yaklaşık 3 milyar TL oldu.”