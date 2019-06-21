Akaryakıtta 20 milyar TL'lik vergi kaybı engellenecek
Akaryakıt kaçakçılığına karşı yeni yol haritası çizildi. Zirvede yaklaşık 20 milyar liralık vergi kaybıyla fiziki kaçaklar masaya yatırıldı. Buna göre bir rapor hazırlanacak ve cezalar artırılacak.
Miray ÇİMEN
Hükümet, akaryakıt kaçakçılığı sonrasında oluşan 20 milyarlık vergi kaybını önlemek için harekete geçti. Bu kapsamda Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar, Adalet, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetle akaryakıt sektörü temsilcileri, vergi görevlileri ve güvenlik güçleri bir araya geldi. Yapılan hesaplamalara göre, bu yıl vergideki kaçağın 20 milyar lirayı aşması tahmin ediliyor.
Önlemler masaya yatırıldı
Toplantılarda, kaçak tank yapımı, alım yapan plaka harici farklı plakalara belge düzenlenmesi, plaka ve TC numarası girilmeksizin satış yapılması, satış yapılan pompalara bağlı cihazlarla oynanarak satış miktarlarının değiştirilmesi gibi konularda önlemler ele alındı. Buna göre, bir rapor hazırlanacak ve cezalar artırılacak.
‘Çift liman’ yöntemiyle kaçakçılık
Zirvede kaçakçılığın yapılışına yönelik örneklerde verildi. Dağıtım firmalarının izlediği çift liman yöntemi, şu örnekle anlatıldı: “Tüpraş Aliağa’dan Mersin’e götürülmek üzere alınan yakıt Antalya’da boşaltılmakta, aynı gemiye açıkta tekrar kaçak akaryakıt doldurularak, Aliağa’dan geliyor gibi yakıtı indirmektedir. Böylece akaryakıt kaçak olarak yurda sokulmaktadır.”