Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,769
  • 6,5176
  • 258.783
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Akaryakıtta 20 milyar TL'lik vergi kaybı engellenecek

Akaryakıtta 20 milyar TL'lik vergi kaybı engellenecek

Akaryakıtta 20 milyar TL'lik vergi kaybı engellenecek

Akaryakıt kaçakçılığına karşı yeni yol haritası çizildi. Zirvede yaklaşık 20 milyar liralık vergi kaybıyla fiziki kaçaklar masaya yatırıldı. Buna göre bir rapor hazırlanacak ve cezalar artırılacak.

Miray ÇİMEN

Hükümet, akaryakıt kaçakçılığı sonrasında oluşan 20 milyarlık vergi kaybını önlemek için harekete geçti. Bu kapsamda Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar, Adalet, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetle akaryakıt sektörü temsilcileri, vergi görevlileri ve güvenlik güçleri bir araya geldi. Yapılan hesaplamalara göre, bu yıl vergideki kaçağın 20 milyar lirayı aşması tahmin ediliyor. 

Önlemler masaya yatırıldı 

Toplantılarda, kaçak tank yapımı, alım yapan plaka harici farklı plakalara belge düzenlenmesi, plaka ve TC numarası girilmeksizin satış yapılması, satış yapılan pompalara bağlı cihazlarla oynanarak satış miktarlarının değiştirilmesi gibi konularda önlemler ele alındı. Buna göre, bir rapor hazırlanacak ve cezalar artırılacak.

‘Çift liman’ yöntemiyle kaçakçılık

Zirvede kaçakçılığın yapılışına yönelik örneklerde verildi. Dağıtım firmalarının izlediği çift liman yöntemi, şu örnekle anlatıldı: “Tüpraş Aliağa’dan Mersin’e götürülmek üzere alınan yakıt Antalya’da boşaltılmakta, aynı gemiye açıkta tekrar kaçak akaryakıt doldurularak, Aliağa’dan geliyor gibi yakıtı indirmektedir. Böylece akaryakıt kaçak olarak yurda sokulmaktadır.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Ece Seçkin pilot sevgilisi ile tatil alışverişinde
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...
<p>Sabahları uykumu alamadan uyanınca ben</p>

Bu Sabah da Erken Uyandık

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en pahalı 20 futbolcusu

Minik sincabın son hali duygulandırdı