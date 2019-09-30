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Akaryakıt istasyonları promosyon yapabilecek 

Akaryakıt istasyonları promosyon yapabilecek 

EPDK, akaryakıt istasyonlarının kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi hediye etmeye yönelik kısıtlamaları kaldırdı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt ve LPG otogaz piyasalarında tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin hususlara açıklık getirdi. EPDK, ayni promosyonların düzenlenmesine ilişkin mevcut yapıyı korudu. 

TABAK, KUPA, OYUNCAK YASAK 

Eskiden verilen ve yasaklanan tabak, kupa, oyuncak gibi hediyelerin verilmesine yönelik sınırlama devam edecek. Araçlarda bulunabilecek temel ihtiyaçların akaryakıt veya LPG alımından bağımsız tüketicilere hediye edilmesine ise devam edilebilecek. Sürücü istasyona gittiğinde kendisine kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi hediye edilebilecek.

BANKA KAMPANYALARI DEVAM EDECEK 

Bankalarla yapılan finansal promosyonlarda akaryakıt bayilerinin kazanmadığı yalnızca bankaların kazandığı görüşü nedeniyle bu tür promosyonların kaldırılması planlanırken, yeni kararda bu promosyonların da devam edeceği ifade edildi. Bu kapsamda kredi kartları ve banka kartlarıyla düzenlenen kampanyalar çerçevesinde ücretsiz akaryakıt veya LPG sunulabilecek. 

Osman Nuri CERİT

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