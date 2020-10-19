AK Parti'nin 19'uncu bütçesi Meclis'te... Devletten üretim ve yatırıma büyük destek

Yeni yılın bütçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bütçe sunumu bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirilecek. 2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası hazırlanan 3’üncü bütçe oldu. Bu yıl ilk kez program bütçe esasına göre hazırlanan bütçede ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı.

YATIRIMA 103 MİLYAR

Büyüklüğü 1 trilyon 346,1 milyar lira olarak belirlenen bütçede gelirler 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçede en fazla ödenek artışı yatırım ve üretime dönük alanlarda yapıldı. Yatırıma dönük ödenek yüzde 83 artırılarak 103.7 milyar liraya çıkarıldı. Özel sektörün üretken yatırımlarının ve istihdamın desteklenmesi stratejisi kapsamında sadece prim desteği olarak 27,7 milyar lira ayrıldı. Bütçeden tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar lira, Hazine destekli kefaletler için 5,5 milyar lira, ihracat destekleri için 4,1 milyar lira, esnafların finansmana erişimi için 3,8 milyar lira ödenecek.

AR-GE’YE ÖZEL ÖNEM

Bütçede OSB’lere ayrılan kaynak 5.5 kat artırılırken Ar-Ge bütçesinde de iki kat artış sağlandı. TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı TARAL için 2020 yılında 1 milyar 63 milyon lira ödenek ayrılmışken, 2021 yılı bütçe teklifinde bu rakamın 2 milyar 163 milyon liraya ulaştığı görüldü. Ayrıca program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında da araştırma ve geliştirme için ayrılan kaynak 6.8 milyar lira oldu. Bütçeden yerel yönetimlere de 114 milyar lira kaynak ayrıldı.

İSTİHDAM ODAKLI BÜTÇE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan teklifin genel gerekçesinde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin, kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi amacı taşıdığı belirtildi. Gerekçede mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi kazanımların sürdürülmesinin hedeflendiği de belirtildi.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİME AYRILDI



Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı. Bütçedeki program yapısı incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrıldı. Yükseköğretim programına 52,2 milyar lira, ortaöğretim programına 43 milyar lira, temel eğitime ise 82,2 milyar lira harcanacak. Bütçede vergi gelirleri olarak da 922 milyar lira öngörüldü. Bu gelirlerin 213 milyarı ÖTV’den gelecek.

SAĞLIK VE TARIMSAL SULAMAYA 2 KAT KAYNAK



Pandemi döneminde önemi artan sağlık ve tarıma ayrılan kaynakta ise 2 kat artış sağlandı. 2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11,6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu rakam 2021 yılı bütçesinde 20,1 milyar liraya yükseldi. Tarımda sulama ve içme suyu yatırımları için ayrılan kaynak 2 kattan fazla arttı. Bütçeden tarıma ayrılan kaynakta, 2020 yılı bütçesine göre 9 milyar lira seviyesinde artış olduğu gözlendi. Böylece, teklifle önümüzdeki yılın bütçesinde tarıma 42,4 milyar lira ayrılması öngörüldü.