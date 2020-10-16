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16 Ekim 2020 Cuma 15:07 | Son Güncelleme:

AK Parti'den vergi ve SGK borcu olanlara müjde

AK Parti'den vergi ve SGK borcu olanlara müjde

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni istihdam paketiyle ilgili "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir çalışmamız var. Tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Sicil affı çalışmamız yok" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkenvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK borçlarıyla ilgili olarak bir yapılandırma çalışması yaptıklarını açıkladı. Muş, "Çalışma tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız" dedi.

"SİCİL AFFI ÇALIŞMAMIZ YOK"

Muş, 'Sicil affı gelecek mi?' sorusuna ise, böyle bir çalışmalarının olmadığını söyleyerek yanıt verdi. 

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