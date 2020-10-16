AK Parti'den vergi ve SGK borcu olanlara müjde

AK Parti Grup Başkenvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK borçlarıyla ilgili olarak bir yapılandırma çalışması yaptıklarını açıkladı. Muş, "Çalışma tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız" dedi.

"SİCİL AFFI ÇALIŞMAMIZ YOK"

Muş, 'Sicil affı gelecek mi?' sorusuna ise, böyle bir çalışmalarının olmadığını söyleyerek yanıt verdi.