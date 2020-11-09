  • $8,1553
  • 9,6455
  • 487.73
  • 1231.54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır
09 Kasım 2020 Pazartesi 15:40 | Son Güncelleme:

AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır

AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden ayrılma açıklaması ile ilgili önemli gelişme... Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili bilgilendirme bu akşam AK Parti MYK toplantısından sonra yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ardından Bakan Albayrak’ın istifasının kabul edilip edilmediği de netlik kazanmış olacak. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

AK PARTİ'DE BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi üzerine sorulan soruyu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

<p class='MsoNormal'>Peki, değişim süreci ABD’yi nereye sürükler? Biden’in başkanlığı O

ABD'de yeni dönem nasıl olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.