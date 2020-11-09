AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ardından Bakan Albayrak’ın istifasının kabul edilip edilmediği de netlik kazanmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

AK PARTİ'DE BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi üzerine sorulan soruyu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.