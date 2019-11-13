Aile şirketlerinden ne 'cevherler' çıktı

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye’de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının 2019 yılı kazananları belli oldu. Programa başvuran şirketler, Ümit Boyner başkanlığındaki jüri tarafından incelendi ve 15 şirket ödüle layık görüldü. Yıllık minumum 25 milyon TL ciroya sahip şirketler arasından seçilen ve iyi yönetildiği tescillenen 15 şirket ise şöyle sıralanıyor: 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç.

1000 SAAT İNCELENDİ

Başvuran 95 şirketten 37’si finalist olarak jüri karşısına çıktı. Aday şirketler, Ümit Boyner’in başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay’ın yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelenen 37 şirketin 15’i ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ unvanını almaya hak kazandı. Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, “Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri 360 derece analizlerle toplam 1000 saat inceledi. Daha çok başvuru yapan firmalar; teknoloji, kimya, otomotiv, üretim ve lojistik sektöründen oldu. Çok yoğun olmasa da biyoteknoloji alanından firmalar var. Bölgesel olarak bakıldığında ise Ege ve Marmara Bölgesi’nden daha çok firmanın başvuru yaptığını görüyoruz” diye konuştu.

Akın Sertcan, Orhan Turan, Hamdi Akın ve Ali Çiçekli gecede hazır bulundu.

KUŞAK GEÇİŞLERİ PROBLEM

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise Türkiye’deki şirketlerin yüzde 98’inin aile şirketi olduğunu ifade ederek, “Türkiye’deki en büyük problem, kuşaklar arası geçiş. Yani bir sonraki kuşağın hazırlanmaması; şirketi, patrona endeksli bir şirket haline dönüştürüyor. Best Managed Companies programı, şirketlere değer katan bir program. Daha çok şirketin bu havuza girmesini sağlamak lazım. Çünkü Türkiye’den global oyuncular çıkmalı. Katma değerli üretim yapmalıyız, hizmet üretmeliyiz, nitelikli insan kaynağını çekmeliyiz, teknolojiyi kullanmalıyız ve ülkeden global oyuncular çıkarmalıyız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN KAT ETTİĞİ MESAFEYİ GÖSTERİYOR

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın programa başvuran şirketlerin sayısının her geçen gün artığını belirterek, “Bu sene de oldukça çok şirket başvuru yaptı. Bu vesileyle çok iyi firmalarla tanışıldı. Bilmediğiniz konularda bilmediğiniz sektörlerde çok önemli cevherler çıkıyor. Türkiye’nin de bu konularda ne kadar mesafe kat ettiğini böylelikle görmüş oluyoruz. Tabii eksikleri olan şirketler de çok oluyor ama şunu söylemek lazım ki: Orta ölçekli aile şirketlerinin kurumsallığa ulaşmış olması ya da ulaşma isteği olması; bir takım otoritelerin yönlendirmesi sonucunda kurumsallaşmasından daha değerli” dedi.