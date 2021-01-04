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04 Ocak 2021 Pazartesi 11:21 | Son Güncelleme:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 Uzman Yardımcısı alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 Uzman Yardımcısı alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımladı. Bakanlık ilanda belirtilen dallar üzerinden 250 kadrolu personel alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 250 kadrolu personel alımı yapacak. Adaylar alımlarda sözlü sınava tabi tutulacak. Başvurular, Bakanlığın internet sayfası üzerinden alınacak.

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