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  • Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak
30 Ekim 2020 Cuma 15:27 | Son Güncelleme:

Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak

Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri için tarih verdi. Ödemeler 5 Kasım'da hesaplara yatırılacak.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını şu sözlerle bildirdi:

"Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak."

Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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