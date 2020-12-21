21 Aralık 2020 Pazartesi 10:11 | Son Güncelleme:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu: “İş'te Anne Projesi”nden 42 bini aşkın kadın yararlandı
İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş'te Anne Projesi” kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş’te Anne Projesi”nden bahsetti.
Bakan Selçuk, bu kapsamda düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını açıkladı.
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