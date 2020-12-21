  • $7,7264
  • 9,4118
  • 471.759
  • 1394.13
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu: “İş'te Anne Projesi”nden 42 bini aşkın kadın yararlandı
21 Aralık 2020 Pazartesi 10:11 | Son Güncelleme:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu: “İş'te Anne Projesi”nden 42 bini aşkın kadın yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu: “İş'te Anne Projesi”nden 42 bini aşkın kadın yararlandı
İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş'te Anne Projesi” kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş’te Anne Projesi”nden bahsetti. 

Bakan Selçuk, bu kapsamda düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını açıkladı. 

Ayrıntılar geliyor...

<p>ABD'de El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi, 5 sağlık çalışanına uyguladığı Kovid-19 aşılama sürecini

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Canlı yayında sahte aşı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik başladı

'Sergen Yalçın Fatih Terim'e dönüşüyor'

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.