Ahırların modernizasyonuna hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirecek. Sunum öncesinde TBMM’ye gönderilen bütçe kitapçığında 2021 hedeflerine yer verildi. Hayvancılığı teşvik kapsamında verilen hibe desteklerine bir yenisi daha eklenirken, çiftlikte hayvan refahının geliştirilmesi için büyükbaş ve küçükbaş hayvan ahır ve ağılların modernizasyonuna hibe desteği sağlanacak. Alternatif üretim modelleriyle arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteği sağlanacak.

ÇOCUKLAR TABİATTA



Pandemide sosyalleşme imkanı bulamayan çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle tabiata açılacak. Sel, çığ ve heyelan zararlarının en aza indirilmesi maksadıyla eylem planları gerçekleştirilecek. Ulusal arazi örtüsü haritası oluşturulacak. Ayrıca çiğ sütün, süt tozuna dönüştürülerek depolanma süresinin uzatılması ve ihracı hedefleniyor.

ÜRETİCİYE 607 MİLYON TL ÇİĞ SÜT DESTEK ÖDEMESİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk etapta 246 bin 649 üreticinin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesinin dün yapıldığını bildirdi. Pakdemirli, “Eylülde üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasının ardından o aya ait desteği de ödeyeceğiz” dedi. Pakdemirli ayrıca, TMO’nun besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışına başlayacağını da belirtti.

KİMYASAL KALINTI ARAŞTIRMASI



2021’de taze meyve-sebzede pestisit kullanımına ilişkin araştırmalar da genişletilecek. Kalıntının önlenmesi, iç tüketim ve dış ticarette bu konuda oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla birincil üretim alanlarında pestisit denetim uygulamaları geliştirilecek.

‘TEK TIK’LA TREKKING ROTASI OLUŞTURMA



Bütçe kitapçığındaki hedeflerde ilginç maddeler de yer aldı. Buna göre Bakanlık 2021 yılında, ziyaretçilerin 81 il’deki doğa yürüyüşü, bisiklet, dağ bisikleti, dağcılık, jeep ve foto safari, tarih ve kültür rotaları, alanlardaki etkinlikler, korunan alanlardaki tesisler, çadırlı, karavan kamp alanları, kır lokantası, orman köşkleri, otel, idare ziyaretçi ve tanıtım merkezleri hakkında bilgi edinebilmeleri amacıyla web/mobil ile doğa turizmi bilgi sistemleri oluşturacak.